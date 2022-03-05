Загрязнение водоемов, опасные военные отходы и промышленные аварии: у Saveecobot появилась функция сообщений об экологическом вреде окружающей среде в результате вторжения РФ
Каждый украинец может фиксировать преступления оккупанта против окружающей среды через Saveecobot - для этого в экологическом чат-боте заработала функция сообщения о вреде, причиненном окружающей среде Украины от военных действий
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в Facebook.
Чтобы зафиксировать экологические преступления оккупанта и направлять его в Минокружение или Государственную экологическую инспекцию Украины, необходимо:
- добавить чат-бот Saveecobot в Telegram t.me/SaveEcoBot или Viber chats.viber.com/saveecobot
- нажать кнопку "Сообщить об экопреступлении";
- выбрать категорию преступления: загрязнение водоемов, опасные военные отходы, промышленные аварии, повреждение радиационно опасных объектов, загрязнение почв, повреждение зеленых насаждений и т.п.;
- определить локацию (автоматически или вручную);
- указать дату и время фиксирования преступления;
- добавить фото или видео экозлочин;
- добавить краткое описание по желанию.
"Мы ждем информацию от всех, кто стал свидетелем таких событий в результате незаконных действий оккупанта. Ваши сообщения будут ценными доказательствами в судебных процессах для восстановления украинской окружающей среды", - говорится в сообщении.
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