Загрязнение водоемов, опасные военные отходы и промышленные аварии: у Saveecobot появилась функция сообщений об экологическом вреде окружающей среде в результате вторжения РФ

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в Facebook.



Чтобы зафиксировать экологические преступления оккупанта и направлять его в Минокружение или Государственную экологическую инспекцию Украины, необходимо:

добавить чат-бот Saveecobot в Telegram t.me/SaveEcoBot или Viber chats.viber.com/saveecobot

нажать кнопку "Сообщить об экопреступлении";

выбрать категорию преступления: загрязнение водоемов, опасные военные отходы, промышленные аварии, повреждение радиационно опасных объектов, загрязнение почв, повреждение зеленых насаждений и т.п.;

определить локацию (автоматически или вручную);

указать дату и время фиксирования преступления;

добавить фото или видео экозлочин;

добавить краткое описание по желанию.

"Мы ждем информацию от всех, кто стал свидетелем таких событий в результате незаконных действий оккупанта. Ваши сообщения будут ценными доказательствами в судебных процессах для восстановления украинской окружающей среды", - говорится в сообщении.