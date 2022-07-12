Загрузку украинским зерном вблизи устья Дуная ждут более 100 кораблей

Об этом сообщает мининфраструктура Украины.

По состоянию на 20:00 12 июля 16 торговых судов, которые будут перевозить украинскую аграрную продукцию на внешние рынки, уже прошли по каналу устья Быстрое судового хода Дунай – Черное море и будут ожидать загрузки украинским зерном. Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти именно в украинские порты. Всего на рейде румынского канала Сулина находится 135 судов.

Проход устьем Быстро в украинские Дунайские порты ("Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск"), стал возможным недавно благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный.

"Восстановление судоходства по этому каналу важный шаг, который также позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых. К сожалению, пока его пропускная способность и организация работы на этом канале позволяют принимать только 4 судна при необходимости по меньшей мере 8 судов в сутки. Параллельно с этим мы ведем переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии по увеличению количества прохождений через Сулинский канал. При этих условиях и наличии пути через устье Быстрое мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс тонн", – заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Организация Объединенных Наций (ООН), играющая важную роль в переговорах по деблокаде украинских морских портов, уже приветствовала решение об открытии движения устьем Быстрое и поддерживает наращивание грузоперевозок через Сулинский канал.

Их пропускной способности пока недостаточно для полноценной замены морских портов. В частности, в июне имеющимися логистическими маршрутами удалось экспортировать ориентировочно 2,5 млн. тонн продукции, в то время как месячная потребность в экспорте такой продукции составляет 8 млн. тонн.

Как сообщает Ukrainian shipping magazine, судоходство в районе усложняет то, что канал Сулина является односторонним. Поэтому суда могут ожидать прохода неделями. "Разгрузить" канал может помочь полноценное открытие прохода для судов через устье Быстрое. Хотя и оно не способно полностью заменить морские порты, ведь глубина устья не позволяет проходить крупным сухогрузам с зерном.

Сегодня в ОК "Юг" рассказали , как обеспечивают транзит зерна через устье Дуная после освобождения Змеиного.

Завтра в Турции должна пройти четырехсторонняя встреча по вывозу украинского зерна.

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