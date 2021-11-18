Загорелась система для голосования: Рада прекратила внеочередное заседание
Верховная Рада в четверг, 18 ноября, закрыла внеочередное заседание, потому что система для голосования депутата от партии "Слуга народа" Артема Нагаевского загорелась и начала дымить
Видео инцидента опубликовал депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.
По словам нардепа, система для голосования депутата Артема Нагаевского начала дымиться и плавиться.
Нардеп Егор Чернев погасил задымление с помощью огнетушителя.
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