"Загнанная в тупик крыса является самой опасной": Данилов заявил, что ближайшие 2-3 месяца войны могут быть решающими

Об этом Данилов заявил в интервью Голосу Америки.

По словам секретаря СНБО, сейчас у России нет возможности победить Украину в открытом бою.

"Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, которая загнана в тупик, является наиболее опасной. И мы готовимся очень активно к ближайшим 2-3 месяцам, которые могут быть решающими в этом моменте. Потому что сейчас РФ с учетом того, что она не хочет воспринимать позицию всего мирового сообщества и понимать, что ему нужно уже сейчас отойти для того, чтобы как можно меньше последствий было непосредственно для своей страны, они будут продолжать идти, потому что они поставили все на кону", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

21 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил ведение переговоров между Россией и Ираном : если последний решится передать ракеты – это будет вызовом для Украины.

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