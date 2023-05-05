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Заглушение навигации в Москве не помешает украинским БПЛА сориентироваться в небе, - Владимир Яценко

5 мая, 2023 пятница
14:22

Глушение систем GPS и ГЛОНАСС в москве перед парадом на 9 мая не помешает украинским беспилотникам сориентироваться в небе, поскольку в столице России есть четыре аэропорта с включенной системой навигации

Об этом на своей странице в Facebook написал разработчик БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко.

"В деревне дураков кипит работа". В москве пропал сигнал всех систем спутниковой навигации. Московские таксисты в панике – большинство очень плохо знают москву, потому что они почти все не "местные". Пусть кто-то этим идиотам расскажет, что у них четыре аэропорта с включенной системой навигации – есть возможность сориентироваться украинским БПЛА во вражеском небе", — Владимир Яценко.

Как сообщалось ранее, в конце марта Владимир Яценко объявил премию в размере 20 млн грн тому разработчику беспилотников, чей БПЛА сможет приземлиться 9 мая во время парада на Красной площади в москве. Из-за активности дронов 4 мая в столице россии начали глушить системы навигации.

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