Загадочный маршрут. В небе заметили самолет, отправившийся из Ирана через Армению и Москву в Беларусь

Об этом сообщает Белорусский Гаюн.

Пишут о борте Ил-76МД воздушно-космических сил России с регистрационным номером RA-78847.

Согласно сервису FlightRadar24, еще сегодня утром этот борт вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении.

"Что именно везет в Беларусь этот самолет и вообще везет ли что-нибудь, пока неизвестно", — отмечают расследователи.

3 августа минобороны Азербайджана объявило, что армяне нанесли интенсивный обстрел позиции азербайджанской армии, в результате чего погиб военный. После этого вооруженные силы Азербайджана начали операцию против армянских подразделений в направлении Лачинского района Нагорного Карабаха. В неофициальных источниках появилась информация, что погибли 4 и ранены 15 армянских военных.

Также сегодня президент непризнанной республики Араик Арутюнян объявил в Нагорном Карабахе частичную военную мобилизацию.

Интересным подтекстом сегодняшних событий является то, что вскоре состоится встреча Эрдогана и Путина. По предварительным данным, их переговоры запланированы на 5 августа в Сочи. Ведь известно, что Турция открыто поддерживает Азербайджан, а позиции Армении опираются на миротворческий контингент России.

Вооруженные силы Азербайджана сегодня сообщили, что начатая ими операция прошла успешно, они захватили ряд ключевых высот и требуют полного вывода войск Армении и других вооруженных формирований из непризнанной республики.

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