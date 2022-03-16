Зафиксированы случаи, когда неизвестные пытаются завладеть формой пожарных - ГСЧС просит быть бдительными

Об этом сообщает ГСЧС, передает Еспресо. TV.

"Друзья, нами зафиксированы случаи, когда какие-то люди пытаются завладеть форменной одеждой ГСЧС. Речь идет об одежде пожарных, которую неизвестные просят предоставить в качестве благотворительной помощи. Для этого человек совершает телефонные звонки в подразделения, руководителей частей, представителей пресс-служб и представляется родственником сотрудника ГСЧС". Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций! Официально сообщаем, что сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГСЧС не осуществляет раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей!

"Просим быть бдительными, проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях в правоохранительные органы!", - добавляют спасатели.

Напомним, ситуация на Днепропетровщине контролируемая, ГСЧС работают в усиленном режиме

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