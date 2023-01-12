Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в интервью " Укринформу ".

Он также отметил, что россияне во время пыток наносили вред половым органам жертв, особенно мужчинам.

"Чаще всего применялись жестокое избиение и истязание электрическим током. Активно использовались противогазы, людей подавляли. Кроме того, были случаи вырывания ногтей и спиливания напильником зубов. Экспертизы тел, изъятых на деоккупированных территориях, показали, что имели место пытки, которые имели место пытки, связаны, скажу так, с причинением вреда половым органам. Как правило, у мужчин", - сказал Тимошко.

Правоохранитель заявил, что в застенке забирали семьями, вместе с несовершеннолетними детьми 14-16 лет. Тимошко подчеркнул, что на них также оказывалось влияние, физическое и моральное, девушкам угрожали изнасилованием.

"У нас есть показы несовершеннолетней, которую забрали вместе с родителями из дома. Она рассказала, что к ней постоянно заходили и каждый раз говорили: "Будешь развлекаться". Ребенок находился в камере и понимал, что в любой момент с ним могут сделать что угодно", - отметил Тимошко.

Правоохранители установили 22 места на деоккупированных территориях Харьковской области благодаря свидетельским показаниям и пострадавшим, где захватчики устраивали пытки.

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