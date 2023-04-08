Об этом сообщает в Фейсбуке Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных общин области – Белопольской, Краснопольской, Середино-Будской, Новослободской, Эсманской. Зафиксировано 125 прилетов, из них 12 прилетов из артиллерии, 30 прилетов из минометов, авиационный обстрел и 66 выстрелов из АГС и СПГ.

Середино-Будская община: по окраине города Середина-Буда совершен авиационный обстрел. В результате обстрела повреждено 1 домохозяйство.

Белопольское общество: россияне били из минометов (14 прилетов), а также стреляли из АГС (50 выстрелов) и СПГ (6 выстрелов).

Новослободская община: с территории России было 10 выстрелов из АГС и 8 прилетов из миномета.

Эсманская община: враг совершил артиллерийский обстрел – 12 прилетов.

Краснопольская община: 8 мин сбросили россияне на территорию общины.

Ранее оперативное командование "Север" сообщало , что 7 апреля, российские террористы использовали вертолет для обстрела частного дома в Сумской области.