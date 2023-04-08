Зафиксировано 12 обстрелов и 125 прилетов: Россия в течение дня терроризировала Сумщину
Россияне совершили 12 обстрелов Сумской области по разным видам оружия и с использованием авиации, было зафиксировано 125 прилетов
Об этом сообщает в Фейсбуке Сумская ОВА.
В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных общин области – Белопольской, Краснопольской, Середино-Будской, Новослободской, Эсманской. Зафиксировано 125 прилетов, из них 12 прилетов из артиллерии, 30 прилетов из минометов, авиационный обстрел и 66 выстрелов из АГС и СПГ.
- Середино-Будская община: по окраине города Середина-Буда совершен авиационный обстрел. В результате обстрела повреждено 1 домохозяйство.
- Белопольское общество: россияне били из минометов (14 прилетов), а также стреляли из АГС (50 выстрелов) и СПГ (6 выстрелов).
- Новослободская община: с территории России было 10 выстрелов из АГС и 8 прилетов из миномета.
- Эсманская община: враг совершил артиллерийский обстрел – 12 прилетов.
- Краснопольская община: 8 мин сбросили россияне на территорию общины.
Ранее оперативное командование "Север" сообщало , что 7 апреля, российские террористы использовали вертолет для обстрела частного дома в Сумской области.
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