Об этом в эфире телемарафона сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы понимаем, что скорее всего они (россияне, - ред.) действительно готовятся и это может быть таким признаком определенным. Авиация отрабатывает учебно-тренировочные полеты, они меняют место дислокации. Уже не спокойно на их аэродромах, где постоянно есть" хлопок ". Поэтому им нужно пройти слаженность относительно нового места дислокации. Сейчас мы наблюдаем и можем подтвердить, что зафиксирована одна подлодка снаряженная четырьмя "Калибрами" на боевом дежурстве в Черном море сейчас и два корабля из группировки, которые скорее всего разведывают надводную ситуацию, освещают ее", - рассказала Гуменюк.

Начальник пресс-центра подчеркнула, что вероятно именно из этих кораблей РФ запускает БПЛА для разведки оперативно-тактического уровня. Впрочем, украинская ПВО удачно их сбивает на Николаевщине и Одесщине: "Это говорит о повышении активности по сбору информации, как правило, это происходит именно перед подготовкой к удару".

Рашисты благодаря дронам обследуют на юге Украины системы ПВО, критическую и социальную инфраструктуру.

По ударным беспилотникам Гуменюк ответила, что их обнаруживают порой в направлениях позиций, пробуют использовать "Ланцеты".

"Мы знаем, что они готовы применить и "Шахеды", скорее всего, комбинированным способом во время ракетной атаки, когда в воздухе будут самолеты. Это будет рассредоточивать внимание ПВО", - добавила Гуменюк.

Напомним, ранее руководитель прессцентра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк сообщила , что Россия держит в Черном море только один ракетоноситель.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк 11 января рассказала , что ВСУ фиксируют подготовку РФ к новой атаке, россияне могут использовать смешанную тактику во время последующего обстрела.