Зафиксирован самый жаркий день в истории человечества
Понедельник, 3 июля, стал самым жарким днем, когда-либо регистрировавшимся в истории человечества
Об этом сообщает Reuters.
В понедельник, 3 июля, средняя общемировая температура достигла отметки в 17,01 °C. Такой показатель побил рекорд, зафиксированный в августе 2016 года - 16,92°C.
Ученые отмечают, что в последние недели по всему миру фиксируется сильная жара. Даже в Антарктиде, где сейчас властвует зима, зарегистрированы аномально высокие температуры.
"Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем", - подчеркнула климатолог Фридерике Отто из Института изменения климата и окружающей среды Грантема в Имперском колледже Лондона.
- Ближе к выходным в Украине прогнозируют убыль температуры и осадки. В среду, 5 июля, дожди возможны на западе и севере.
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