Зафиксирован самый жаркий день в истории человечества

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 3 июля, средняя общемировая температура достигла отметки в 17,01 °C. Такой показатель побил рекорд, зафиксированный в августе 2016 года - 16,92°C.

Ученые отмечают, что в последние недели по всему миру фиксируется сильная жара. Даже в Антарктиде, где сейчас властвует зима, зарегистрированы аномально высокие температуры.

"Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем", - подчеркнула климатолог Фридерике Отто из Института изменения климата и окружающей среды Грантема в Имперском колледже Лондона.