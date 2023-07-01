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ЗАЭС заминирована, на ее территории находятся боевики с тяжелым оружием, - Зеленский

1 июля, 2023 суббота
12:57
Война с Россией

На Запорожской атомной станции сейчас очень опасная и острая ситуация. Территория заминирована и находится под контролем около 500 вооруженных боевиков российской армии

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанским журналистам.

"Сегодня есть специалисты, которые говорят, что на охлаждение реакторов оказывает влияние подрыв оккупантами Каховской ГЭС, есть специалисты, которые это отрицают. Что на самом деле имеет влияние? То, что Запорожская атомная станция заминирована. И это факт", - говорит Зеленский.

По его словам, МАГАТЭ подтверждает факт минирования территории ЗАЭС, однако они также говорят, что сам реактор не заминирован. Зеленский добавил, что, по данным украинской разведки на ЗАЭС присутствует около 500 вооруженных солдат российской армии.

"Есть четкое подтверждение от нашей разведки, что на станции есть около пяти сотен боевиков. МАГАТЭ не знает конечного количества, но они говорят, что есть большое количество боевиков с оружием, с гранатами. Есть и тяжелое оружие на территории станции. Поэтому я считаю, когда есть минирование и оружие, тогда есть опасность", – говорит он журналистам.

Президент Украины отметил, что ГУР располагает информацией о планах России осуществить выброс на АЭС. По его мнению, РФ делает все, чтобы заморозить войну на Украине.

"Отдельный факт того, что очень опасная и острая ситуация сейчас, – мы получили от нашей разведки информацию о том, что сделать выброс есть в планах РФ. Все шаги России предпринимаются для того, чтобы мы не деоккупировали наши территории, чтобы был заморожен конфликт. Как это можно сделать? Подрыв Каховской ГЭС, чтобы весь мир сказал, что это глобальный экологический вызов и чтобы заморозить конфликт. Это их стратегическая идея. Им нужно время, чтобы усилить свою армию людьми, оружием, чтобы потом по готовности снова прийти и убить нас, стереть с лица земли. Это их план с первых дней оккупации", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что россияне понимают, что мы не стреляем по станции, поэтому они не могут просто искусственно произвести выброс. Для этого они ищут "формат и момент".

"Это очень опасно и мы об этом говорим так же, как и о подрыве ГЭС еще год назад. Мы делились нашими данными с разведками партнеров. То же самое происходит сейчас на Запорожской станции", - констатировал Владимир Зеленский во время разговора с журналистами.

Президент также высказался о недавнем мятеже предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в России. По его словам, россияне не контролируют события даже внутри своей страны, поэтому это оказывает влияние на ситуацию на Запорожье.

"Мы с вами имеем ситуацию с неадекватными людьми, которые не могут полностью контролировать процесс не только на оккупированных территориях, но и у себя. Последний марш вагнеровцев по территории России говорит, что вертикаль слаба и они не контролируют ситуацию внутри. Это сложная ситуация, которая говорит о том, что они в принципе не все понимают и не все контролируют. И это также оказывает влияние и на ситуацию с Запорожьем", - отметил Зеленский.

  • 22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

  • Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

  • Утром ГУР сообщало, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

  • Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска подготовили все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

  • 1 июля в Институте изучения войны оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС. Аналитики утверждают, что российская армия маловероятно может прибегнуть к теракту на Запорожской АЭС, однако опыт подрыва Каховской ГЭС может показать обратное.

  • В субботу, 1 июля, в столицу с официальным визитом прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес.
журналисты
Владимир Зеленский
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
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