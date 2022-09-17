ЗАЭС снова подключили к украинской энергосети, - МАГАТЭ
ЗАЭС получает электроэнергию непосредственно из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий
Об этом офис Международного агентства по атомной энергии сообщил в twitter .
Сообщается, что специалисты отремонтировали одну из 4 основных внешних линий электропередачи, поврежденных при обстреле. Восстановленная линия напряжением 750 кВ теперь обеспечивает ЗАЭС необходимой энергией для охлаждения реактора и других важных функций безопасности.
Две недели назад электроснабжение было прервано, станция получала питание через резервные линии из соседней ТЭС.
Три другие основные внешние линии электропередачи остаются обесточенными. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, но нуждаются в питании для обеспечения безопасности. С 5 сентября станция не производит электроэнергию.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что хотя ситуация на ЗАЭС улучшилась за последнюю неделю, она остается нестабильной.
- По состоянию на 13 сентября Украина возобновила вторую резервную линию электропередачи на Запорожскую атомную электростанцию, однако четыре основных внешних линии не работали.
- 15 сентября высший руководящий орган МАГАТЭ, в который входят представители 35 стран ООН, принял резолюцию с требованием к РФ прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное