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ЗАЭС снова подключили к украинской энергосети, - МАГАТЭ

17 сентября, 2022 суббота
20:03
Экономика

ЗАЭС получает электроэнергию непосредственно из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий

Об этом офис Международного агентства по атомной энергии сообщил в twitter .

Сообщается, что специалисты отремонтировали одну из 4 основных внешних линий электропередачи, поврежденных при обстреле. Восстановленная линия напряжением 750 кВ теперь обеспечивает ЗАЭС необходимой энергией для охлаждения реактора и других важных функций безопасности.

Две недели назад электроснабжение было прервано, станция получала питание через резервные линии из соседней ТЭС.

Три другие основные внешние линии электропередачи остаются обесточенными. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, но нуждаются в питании для обеспечения безопасности. С 5 сентября станция не производит электроэнергию.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что хотя ситуация на ЗАЭС улучшилась за последнюю неделю, она остается нестабильной.

  • По состоянию на 13 сентября Украина возобновила вторую резервную линию электропередачи на Запорожскую атомную электростанцию, однако четыре основных внешних линии не работали.
  • 15 сентября высший руководящий орган МАГАТЭ, в который входят представители 35 стран ООН, принял резолюцию с требованием к РФ прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

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Запорожская АЕС
атомная энергетика
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