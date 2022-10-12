ЗАЭС снова подключили к украинской электросети

Об этом он пишет в своем twitter .

Гросси рассказал, что представители миссии МАГАТЭ на временно оккупированной ЗАЭС сообщили о возобновлении внешнего электропитания. Утреннее отключение энергии на станции было связано с обстрелом россиян.

Гросси в очередной раз отметил необходимость демилитаризации и создания безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

12 октября в 08:59, в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. В результате обстрела Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной.

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