ЗАЭС снова подключили к украинской электросети
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС возобновили электроснабжение
Об этом он пишет в своем twitter .
Гросси рассказал, что представители миссии МАГАТЭ на временно оккупированной ЗАЭС сообщили о возобновлении внешнего электропитания. Утреннее отключение энергии на станции было связано с обстрелом россиян.
Гросси в очередной раз отметил необходимость демилитаризации и создания безопасной зоны вокруг ЗАЭС.
- 12 октября в 08:59, в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. В результате обстрела Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной.
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