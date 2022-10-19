Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, говорится в twitter МАГАТЭ.

Это произошло после того, как соединение со станцией было потеряно в третий раз за последние 10 дней.

"ЗАЭС возобновила подключение к последней имеющейся линии электропередачи, работающей на 750 киловольтов", – отметил гендиректор компании.

По его словам, Запорожская АЭС продолжает получать питание через резервную систему.

15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС.

26 сентября МАГАТЭ начало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

30 сентября Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка сообщил, что кафиры заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом, чтобы и дальше работать на станции.

А бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил, что на временно оккупированной Запорожской АЭС решители заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

В понедельник, 17 октября, оккупанты в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.

18 октября оккупанты снова похитили двух работников Запорожской АЭС и вывезли в неизвестном направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb