Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.

Как говорится в сообщении, сегодня, 3 сентября, на ЗАЭС исчезла связь с внешней линией электропередач.

"Украинская Запорожская атомная электростанция снова потеряла подключение к последней внешней линии электропередачи, но она продолжает подавать электроэнергию в сеть через резервную линию передачи", - пишет МАГАТЭ.

Сообщается, что резервная линия может обеспечить резервное питание ЗАЭС при необходимости.

"Один реактор пока работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и других важных функций безопасности, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что российская армия обстреляла Запорожскую атомную электростанцию сегодня, 1 сентября. В результате обстрелов отключился пятый энергоблок, повреждена линия резервного питания станции.

Отключение Запорожской атомной электростанции не снизит угрозу, так как внутри остается ядерный материал.

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