ЗАЭС снова отключили от сети: станция продолжает подавать электроэнергию через резервную линию, - МАГАТЭ
Запорожская атомная электростанция сегодня, 3 сентября, лишилась подключения к последней внешней линии электропередачи. В настоящее время станция продолжает подавать электроэнергию через резервную линию
Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.
Как говорится в сообщении, сегодня, 3 сентября, на ЗАЭС исчезла связь с внешней линией электропередач.
"Украинская Запорожская атомная электростанция снова потеряла подключение к последней внешней линии электропередачи, но она продолжает подавать электроэнергию в сеть через резервную линию передачи", - пишет МАГАТЭ.
Сообщается, что резервная линия может обеспечить резервное питание ЗАЭС при необходимости.
"Один реактор пока работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и других важных функций безопасности, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
- Ранее сообщалось, что российская армия обстреляла Запорожскую атомную электростанцию сегодня, 1 сентября. В результате обстрелов отключился пятый энергоблок, повреждена линия резервного питания станции.
- Отключение Запорожской атомной электростанции не снизит угрозу, так как внутри остается ядерный материал.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное