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ЗАЭС работает, однако есть риски нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, – Энергоатом

29 августа, 2022 понедельник
10:40
Экономика

19:00 29 августа Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности

Об этом сообщили в Энергоатоме.

Как отметили в Энергоатоме, два энергоблока ЗАЭС, подключенные на прошлой неделе к сети после остановки, стабильно производят электроэнергию для нужд Украины.

Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет. Однако из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки существуют серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС. В частности, инфраструктура станции получила повреждения в результате периодических обстрелов, поэтому существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока и пожарная опасность.

Как добавили в Энергоатоме, украинский персонал станции продолжает работать, прилагая все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. В то же время напомнили, что, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, оккупанты усилили давление на персонал ЗАЭС – чтобы работники не разглашали свидетельств о преступлениях россиян на станции и использовании ее в качестве военной базы.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить россию уволить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира", - подчеркнули в Энергоатоме.

  • 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии . На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к сети.
  • 26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул , что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.
  • За последние сутки российские военные обстреливали Энергодар и площадку ЗАЭС. В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 10 мирных жителей Энергодара. В Энергоатоме сообщили, что четверо из раненых – работники атомной станции.
  • Сегодня, 29 августа, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил , что миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС.

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