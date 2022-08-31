Об этом говорится в заявлении группы по нераспространению ядерного оружия стран G7, обнародованном Госдепартаментом США .

"Эти действия значительно повышают риск ядерной аварии или инцидента и подвергают опасности население Украины, соседних государств и международное сообщество… Запорожская АЭС и производимая ею электроэнергия по праву принадлежат Украине", - говорится в письме

В заявлении, под которым подписались группа директоров по нераспространению ядерного оружия стран G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также главный дипломат Евросоюза, осудили действия России на ядерных объектах Украины и подвергающийся ядерному шантажу. Украина и весь мир. Лидеры стран поддержали общую позицию глав МИД членов G7 по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

В заявлении отмечается, что любые попытки РФ отключить станцию от украинской энергосистемы – неприемлемы. Сама Запорожская АЭС не должна использоваться для военных действий или для хранения военных материалов.

Участники G7 пришли к выводу, что "РФ должна немедленно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и уважать территорию и суверенитет Украины".

Впрочем, россияне продолжают совершать провокации по всем направлениям, по которым миссия должна прибыть на станцию.

29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 августа, встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Киеве.

Утром 31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в сторону Запорожской АЭС.

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