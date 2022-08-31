"ЗАЭС принадлежит Украине и не может использоваться для военных действий": G7 призвала РФ немедленно покинуть территорию станции
Российские военные должны покинуть территорию ЗАЭС немедленно и без дополнительных условий, вокруг станции должна появиться 10-километровая демилитаризованная зона
Об этом говорится в заявлении группы по нераспространению ядерного оружия стран G7, обнародованном Госдепартаментом США .
"Эти действия значительно повышают риск ядерной аварии или инцидента и подвергают опасности население Украины, соседних государств и международное сообщество… Запорожская АЭС и производимая ею электроэнергия по праву принадлежат Украине", - говорится в письме
В заявлении, под которым подписались группа директоров по нераспространению ядерного оружия стран G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также главный дипломат Евросоюза, осудили действия России на ядерных объектах Украины и подвергающийся ядерному шантажу. Украина и весь мир. Лидеры стран поддержали общую позицию глав МИД членов G7 по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.
В заявлении отмечается, что любые попытки РФ отключить станцию от украинской энергосистемы – неприемлемы. Сама Запорожская АЭС не должна использоваться для военных действий или для хранения военных материалов.
Участники G7 пришли к выводу, что "РФ должна немедленно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и уважать территорию и суверенитет Украины".
Впрочем, россияне продолжают совершать провокации по всем направлениям, по которым миссия должна прибыть на станцию.
- 29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .
- Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 августа, встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Киеве.
- Утром 31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в сторону Запорожской АЭС.
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