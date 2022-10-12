ЗАЭС полностью обесточена, – Энергоатом

Об этом сообщает Энергоатом в Фейсбуке.

"12 октября в 08:59, в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. В результате аварийно отключилась линия связи 750кВ ЗАЭС – Днепровская. Следовательно, Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме ", – говорится в сообщении.

Согласно информации, Энергоатом подготовил и отправил в ЗАЭС очередную партию дизельного горючего. Однако по состоянию на 10.00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей Компании.

"Российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанной с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии. Оккупанты продолжают пренебрегать ядерной и радиационной безопасностью Европе АЭС, угрожая миру радиационной катастрофой", - подчеркнули в Энергоатоме.