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ЗАЭС полностью обесточена, – Энергоатом

12 октября, 2022 среда
11:17
Общество

Из-за российских обстрелов повреждена подстанция, Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной

Об этом сообщает Энергоатом в Фейсбуке.

"12 октября в 08:59, в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. В результате аварийно отключилась линия связи 750кВ ЗАЭС – Днепровская. Следовательно, Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме ", – говорится в сообщении.

Согласно информации, Энергоатом подготовил и отправил в ЗАЭС очередную партию дизельного горючего. Однако по состоянию на 10.00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей Компании.

"Российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанной с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии. Оккупанты продолжают пренебрегать ядерной и радиационной безопасностью Европе АЭС, угрожая миру радиационной катастрофой", - подчеркнули в Энергоатоме.

  • 15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС .
  • 26 сентября МАГАТЭначало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.
  • 30 сентября Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка сообщил, что кафиры заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом , чтобы и дальше работать на станции.
  • Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил , что на временно оккупированной Запорожской АЭС решители заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

 

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война с Россией
Запорожская АЕС
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