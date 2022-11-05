ЗАЭС подключили к энергосистеме Украины

Об этом информирует пресс-служба МАГАТЭ .

Отмечают, что специалисты отремонтировали обе внешние линии электропередачи на 750 кВ и 330 кВ. Они необходимы для подачи электроэнергии по украинской сети. Возобновление началось в пятницу днем.

"Около 22:00 электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено, а восемь работающих аварийных дизель-генераторов были отключены и переведены в режим ожидания", - отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, получивший эту информацию от находящихся группы экспертов МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС.

Он добавил, что восемь аварийных дизельных генераторов были отключены и переведены в режим ожидания. Они обеспечивали электроснабжение станции.

2 ноября российская армия повредила две последние высоковольтные линии связи АЭС, объединявшие ее с украинской энергосистемой.