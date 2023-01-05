ЗАЭС, обмен пленными, зерновое соглашение: Зеленский поговорил с Эрдоганом

Об этом глава государства написал в телеграмме.

В частности, он отметил, что главы государств обсудили ситуацию на ЗАЭС и необходимость вывода российских войск оттуда. Также Зеленский поблагодарил президента Турции за готовность содействовать реализации украинской формулы мира и посредничество в обмене военнопленными

"Обсудили с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество безопасности наших стран, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на ЗАЭС. Захватчиков там не должно быть. Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве, развитии зернового соглашения. Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", - пишет Зеленский.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 января позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и призвал прекратить огонь в Украине и начать переговоры.