ЗАЭС, обмен пленными, зерновое соглашение: Зеленский поговорил с Эрдоганом
В четверг, 5 января, Владимир Зеленский вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ряд вопросов, среди которых ядерная безопасность, зерновое соглашение и обмен пленными
Об этом глава государства написал в телеграмме.
В частности, он отметил, что главы государств обсудили ситуацию на ЗАЭС и необходимость вывода российских войск оттуда. Также Зеленский поблагодарил президента Турции за готовность содействовать реализации украинской формулы мира и посредничество в обмене военнопленными
"Обсудили с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество безопасности наших стран, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на ЗАЭС. Захватчиков там не должно быть. Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве, развитии зернового соглашения. Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", - пишет Зеленский.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 января позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и призвал прекратить огонь в Украине и начать переговоры.
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