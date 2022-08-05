ЗАЭС необходимо остановить, риски растут с каждым днем, - эксперт по атомной энергетике Кошарная

Такое мнение она высказала в эфире Эспрессо.



"По статистике даже в спокойные времена 70% причин в отклонении эксплуатации станции составляет человеческий фактор. Поэтому с каждым днем растет риск ошибок персонала и этот процент увеличивается из-за усталости, психологического давления и страха", - пояснила эксперт по вопросам ядерной энергетики.



Ольга Кошарная напомнила, что после пыток погиб водолаз ЗАЭС , расстреляли электротехника в собственном доме, 100 сотрудников станции отправили "на подвалы" и уже оккупанты похищают руководителей среднего звена Запорожской станции.



"Я считаю, что станция должна быть остановлена. 4 августа состоялось заседание коллегии Госатомрегулирования закрытой части, и, насколько мне известно, принято решение, что в лицензии к эксплуатации указали условия для энергоблока №1 о переводе в безопасное состояние холодной остановки, в связи с этим с тем, что оккупант в машинный зал станции завел военную технику, хотя помимо первого блока, захватчики завели свою технику уже во второй зал, а еще четыре свободных из 6. Соответственно, останавливать нужно все блоки в холодной остановке, потому что сейчас ситуация очень опасна", - подчеркнула Кошарная.

27 июля городской глава Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что оккупанты обустраивают огневые позиции на Запорожской АЭС.

2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Россия использует Запорожскую АЭС как "живой щит" и опасно "бряцает ядерным оружием".

4 августа Институт изучения войны отметил , что РФ использует ЗАЭС, чтобы запугать и ослабить западную военную поддержку Украины

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