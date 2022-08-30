ЗАЭС не станет абсолютно безопасным объектом, когда ее остановят, - экс-министр энергетики Оржель

Об этом в эфире Еспресо заявил экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Перевод ЗАЭС в холодный режим является абсолютно правильным решением, учитывая, что эксплуатация в таких условиях создает угрозы. Активная эксплуатация создает еще большие угрозы потому, что на местах могут быть эксцессы. Мы видим, что персонал под давлением и дулами автоматов. Росатом там террорист, потому что его никто не приглашал, а он там осуществляет какие-то операции", - сказал он.

По мнению Оржеля, лучше всего была бы наименьшая нагрузка на ЗАЭС и перевод ее в максимально безопасный режим.

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"С другой стороны, на ЗАЭС хранятся ядерные материалы – отработанное ядерное топливо, оно есть и в реакторах, происходит реакция и это должно быть контролировано. Это не значит, что ЗАЭС станет абсолютно безопасным объектом, когда ее переведут в холодный режим. Важным моментом есть обеспечение собственных потребностей и то, что делается восстановление линий электропередачи – чтобы обеспечить охлаждение первого контура, чтобы работал второй контур, обеспечивающий охлаждение. В этом случае уменьшение угроз активной эксплуатации ЗАЭС – это необходимое решение с точки зрения общей безопасности", - подытожил эксперт.