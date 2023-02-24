"Заехали защитить свободу": Резников и Моравецкий встретили первые танки Leopard 2, переданные Украине
Глава Министерства обороны Алексей Резников и премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с коллегой Матеушем Моравецким встретили первые четыре танка Leopard 2, переданные Украине
Об этом Шмыгаль сообщил в telegram 24 февраля.
"Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также заехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить. Первые четыре танка Leopard 2, переданные партнерами, встретили вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", – отметил Шмыгаль.
Также премьеры приветствовали экипажи украинских танкистов, уже имеющих успешный боевой опыт.
"Благодарим наших военных за надежную защиту. Благодарим Польшу и всех партнеров за решительные шаги, приближающие победу Украины. При лидерстве президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории", - подчеркнул Шмыгаль.
- Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил , что в общей сложности Украина получит от партнеров по меньшей мере два батальона танков Leopard 2 и 6-7 батальонов Leopard 1.
- В пятницу, 24 февраля, Польша отправила первые 14 танков Leopard 2 для украинской армии на фронте. Зеленский подтвердил это.
- 24 февраля в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев , где положил венок к Стене памяти погибших.
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