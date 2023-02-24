Об этом Шмыгаль сообщил в telegram 24 февраля.

"Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также заехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить. Первые четыре танка Leopard 2, переданные партнерами, встретили вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", – отметил Шмыгаль.

Также премьеры приветствовали экипажи украинских танкистов, уже имеющих успешный боевой опыт.

"Благодарим наших военных за надежную защиту. Благодарим Польшу и всех партнеров за решительные шаги, приближающие победу Украины. При лидерстве президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории", - подчеркнул Шмыгаль.