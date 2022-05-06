Задокументированы десятки случаев насилия российских военных в отношении мирных мужчин в Киевской области, – Верховный представитель ООН по правам человека
Верховный представитель ООН по правам человека Мишель Бачелет говорит, что задокументированы случаи избиения, казней и принудительного вывоза в лагеря для заключенных украинских мужчин
Об этом Мишель Бачелет рассказала на заседании Совета Безопасности ООН 5 мая, посвященном поддержанию мира и безопасности в Украине.
Верховный представитель ООН по правам человека сообщил Совету Безопасности, что сотрудники ее офиса задокументировали десятки случаев насилия российских войск в отношении гражданских мужчин в Киевской области. Речь, в частности, об избиении, задержании и казни, некоторые мужчины были доставлены в лагеря заключения в России и Беларуси.
"Мои сотрудники встречались с семьями, которые ищут своих пропавших без вести родственников-мужчин, отчаянно пытаясь узнать, где они, живы ли они и как они могут их вернуть", – сказала госпожа Бачелет, выступая на заседании Совбеза ООН.
Госпожа Бачелет добавила, что ее офис зафиксировал 180 случаев насильственного исчезновения местных чиновников, журналистов, активистов, гражданских и отставных военнослужащих и восемь случаев исчезновения пророссийски настроенных лиц.
В четверг, 5 мая, Совет Безопасности ООН обсуждал проблемы защиты гражданского населения на гражданской инфраструктуре в Украине в условиях российской агрессии.
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