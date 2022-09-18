Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В базе данных сейчас зафиксировано почти 19500 эпизодов российских преступлений. Каждый эпизод имеет ссылку на доказательства. Хочу обратить внимание на исчезновение людей на оккупированных территориях. В базе данных задокументировано 2469 таких случаев, из них более половины в Харьковской области - 1420 эпизодов", - отметил Захаров.

По его словам, исчезают люди, проявляющие проукраинскую позицию.

"На оккупированных территориях исчезают бывшие участники боевых действий, работники местного самоуправления, депутаты, учителя, журналисты, священники. Основная цель россиян – уничтожить украинское государство и украинский народ", – отметил Захаров.

Среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, эксгумированных в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт считает целесообразным подключение ООН к расследованию ситуации с массовыми захоронениями в Изюме. Ответственные за военные преступления должны предстать перед судом, подчеркнула она.

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