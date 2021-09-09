Задействованные на админкордоне с Крымом десантники провели учения по огневой подготовке

Об этом сообщает Командование Объединенных сил ВСУ в Facebook.



"На одном из полигонов состоялись занятия по огневой подготовке. Как отметил командир подразделения, выполняющего боевые задачи на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, учебные цели - достигнуты", - говорится в сообщении.

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