Задействованные на админграницах с Крымом артиллеристы провели учения с реактивными системами залпового огня "Ураган"

Об этом сообщает в Facebook Командование Объединенных сил ВСУ.



Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что огневое поражение наносилось по пехоте и бронетехнике условного противника на расстоянии более 30 км.



"Тренировка артиллерийского подразделения происходило на фоне обстановки, максимально приближенной к реальной. По легенде первая волна наступления условного противника потерпела поражение, попав на минные заграждения. В свою очередь операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили в его тылу резервы, пытаются осуществить марш с целью усиления передовых отрядов. Подразделение быстро выдвинулось из района сосредоточения, совершило марш, развертывание в районе огневых позиций, наведение на условные цели для их дальнейшего поражения и смену позиций ", - сказал Наев.



Командующий объединенными силами ВСУ отметил, что украинская разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а в подразделениях, подчиненных командованию объединенных сил ВСУ, ежедневно улучшается обучаемость личного состава.