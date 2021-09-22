Задействованные на админграницах с Крымом артиллеристы провели учения с реактивными системами залпового огня "Ураган"
Группировка украинской армии, которая выполняет боевые задачи на административной границе с оккупированным Россией Крымом, провела условные стрельбы из реактивных систем залпового огня "Ураган" по координатам, предоставленным операторами беспилотных летательных аппаратов
Об этом сообщает в Facebook Командование Объединенных сил ВСУ.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что огневое поражение наносилось по пехоте и бронетехнике условного противника на расстоянии более 30 км.
"Тренировка артиллерийского подразделения происходило на фоне обстановки, максимально приближенной к реальной. По легенде первая волна наступления условного противника потерпела поражение, попав на минные заграждения. В свою очередь операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили в его тылу резервы, пытаются осуществить марш с целью усиления передовых отрядов. Подразделение быстро выдвинулось из района сосредоточения, совершило марш, развертывание в районе огневых позиций, наведение на условные цели для их дальнейшего поражения и смену позиций ", - сказал Наев.
Командующий объединенными силами ВСУ отметил, что украинская разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а в подразделениях, подчиненных командованию объединенных сил ВСУ, ежедневно улучшается обучаемость личного состава.
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