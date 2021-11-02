Задействовали запрещенные минометы: россияне в зоне ООС убили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



По украинским позициям в направлении Павлополя и Новозвановки оккупанты били из стрелкового оружия.



Вблизи Причепиловки захватчики дважды стреляли из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.



В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб.



Бойцы ООС ответили оккупантам огнем из разрешенного Минскими договоренностями вооружения.