Задействовали запрещенные минометы: россияне в зоне ООС убили украинского военного
Во вторник, 2 ноября, по состоянию на 17:00 российские военные в районе Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По украинским позициям в направлении Павлополя и Новозвановки оккупанты били из стрелкового оружия.
Вблизи Причепиловки захватчики дважды стреляли из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб.
Бойцы ООС ответили оккупантам огнем из разрешенного Минскими договоренностями вооружения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 30.28Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное