Задействовали запрещенные минометы: россияне 5 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС
В пятницу, 5 ноября, по состоянию на 17:00 российские военные в районе проведения Операции объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Причепиловки захватчики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.
В сторону населенных пунктов Болотное, Крымское и Луганское противник бил из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.
Недалеко от Лебединского оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.
На российские вооруженные провокации бойцы ООС ответили огнем из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями.
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