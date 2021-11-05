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Задействовали запрещенные минометы: россияне 5 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС

5 ноября, 2021 пятница
18:12
война с Россией

В пятницу, 5 ноября, по состоянию на 17:00 российские военные в районе проведения Операции объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Причепиловки захватчики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

В сторону населенных пунктов Болотное, Крымское и Луганское противник бил из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.

Недалеко от Лебединского оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.

На российские вооруженные провокации бойцы ООС ответили огнем из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями.


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