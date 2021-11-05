Задействовали запрещенные минометы: россияне 5 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Причепиловки захватчики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.



В сторону населенных пунктов Болотное, Крымское и Луганское противник бил из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.



Недалеко от Лебединского оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.



На российские вооруженные провокации бойцы ООС ответили огнем из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями.