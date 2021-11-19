Задействовали запрещенные минометы и запустили дрон: за прошедшие сутки россияне в зоне ООС 5 раз нарушили режим "тишины"
В четверг, 18 ноября, российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле Нью-Йорка захватчики стреляли из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Марьинки россияне били из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.
В сторону Каменки оккупанты стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.
Вблизи Южного противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.
В Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
18 ноября потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.39
Покупка 26.39Продажа 26.65
-
EUR
Покупка 29.86Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное