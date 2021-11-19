Задействовали запрещенные минометы и запустили дрон: за прошедшие сутки россияне в зоне ООС 5 раз нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Возле Нью-Йорка захватчики стреляли из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.



В направлении Марьинки россияне били из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.



В сторону Каменки оккупанты стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.



Вблизи Южного противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.



В Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.



18 ноября потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.