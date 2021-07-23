Задействовали запрещенное оружие: с начала суток оккупанты 4 раза нарушили "тишину", ранен мирный житель
По состоянию на вечер 23 июля зафиксированыо 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.
Из автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения.
Украинские военные оперативно оказали раненому первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья пострадавшего - удовлетворительное.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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