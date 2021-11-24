Задействовали противотанковое оружие и запрещенные минометы: оккупанты в зоне ООС пять раз нарушили "тишину"
С начала суток 24 ноября по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил пять раз нарушили режим прекращения огня, задействовав в том числе запрещенное Минскими соглашениями оружие
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил .
Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские оккпуанты вели огонь недалеко от шахты "Бутовка".
В сторону Каменки захватчики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Нью-Йорка российские оккупационные войска открывали огонь по вооружению БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Из противотанковых гранатометов оккупанты били рядом с Луганским.
Потерь среди украинской армии нет. Силы ВСУ открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
- Напомним, миссия Украины в ОБСЕ сообщила, что за время "перемирия", введенного в 2020 году, в зоне ООС погибли 66 украинских военных, 275 человек получили ранения.
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