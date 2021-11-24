Задействовали противотанковое оружие и запрещенные минометы: оккупанты в зоне ООС пять раз нарушили "тишину"

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил .



Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские оккпуанты вели огонь недалеко от шахты "Бутовка".



В сторону Каменки захватчики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



В направлении Нью-Йорка российские оккупационные войска открывали огонь по вооружению БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Из противотанковых гранатометов оккупанты били рядом с Луганским.



Потерь среди украинской армии нет. Силы ВСУ открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Напомним, миссия Украины в ОБСЕ сообщила, что за время "перемирия", введенного в 2020 году, в зоне ООС погибли 66 украинских военных, 275 человек получили ранения.

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