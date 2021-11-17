Задержка расследования о вагнеровцах произошла в связи с появлением новых свидетелей и источников, - Bellingcat

Об этом он сказал в комментарии Укринформу.



"Задержки с опубликованием расследования были вызваны тем, что к нам обратились новые свидетели и источники после того, как сообщения в украинских СМИ о нашем расследовании (часто содержавшие неточности) были доведены до их сведения. Это означало, что нам пришлось опросить их и проверить их утверждения, а это процесс, который требовал много дополнительной работы", - отметил Гиггинс.



Команда расследователей была небольшой. Кроме обработки данных, она занималась еще и документальным фильмом, требующим дополнительных командировок для интервьюирования героев, и проработкой ряда других историй. Эти процессы потребовали много времени.



"Большинство изменений, внесенных за последние несколько дней, касались лиц, упомянутых в истории, которые отвечали на отправленные нами электронные письма с правом ответа", - сказал Гиггинс.



Также он отметил, что к команде не было никаких обращений или просьб не публиковать расследование. Однако Гиггинс подчеркнул: "Даже если бы это было сделано, мы бы все равно опубликовали это, несмотря на обстоятельства".

Напомним, в среду, 17 ноября, международная группа расследователей Bellingcat опубликовала первую часть расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.