Задержка расследования о вагнеровцах произошла в связи с появлением новых свидетелей и источников, - Bellingcat
Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс заявил, что задержка публикации расследования о вагнеровцах произошла в связи с тем, что появились новые свидетели и источники
Об этом он сказал в комментарии Укринформу.
"Задержки с опубликованием расследования были вызваны тем, что к нам обратились новые свидетели и источники после того, как сообщения в украинских СМИ о нашем расследовании (часто содержавшие неточности) были доведены до их сведения. Это означало, что нам пришлось опросить их и проверить их утверждения, а это процесс, который требовал много дополнительной работы", - отметил Гиггинс.
Команда расследователей была небольшой. Кроме обработки данных, она занималась еще и документальным фильмом, требующим дополнительных командировок для интервьюирования героев, и проработкой ряда других историй. Эти процессы потребовали много времени.
"Большинство изменений, внесенных за последние несколько дней, касались лиц, упомянутых в истории, которые отвечали на отправленные нами электронные письма с правом ответа", - сказал Гиггинс.
Также он отметил, что к команде не было никаких обращений или просьб не публиковать расследование. Однако Гиггинс подчеркнул: "Даже если бы это было сделано, мы бы все равно опубликовали это, несмотря на обстоятельства".
- Напомним, в среду, 17 ноября, международная группа расследователей Bellingcat опубликовала первую часть расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.
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