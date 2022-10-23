Об этом сообщил у себя в telegam-канале городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

"Оккупанты поставили их перед фактом, что дети "задерживаются на отдых в России на неопределенный срок", приказали передать теплые вещи, и "успокоили", что дети будут ходить там в школу", - говорится в сообщении.

Дмитрий Орлов отметил, что произошло именно то, вероятность чего раньше предполагалась – дети сейчас заложники террористов.

12 октября городской глава Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что российские военные вывезли украинских детей из оккупированного Энергодара на временно неподконтрольную территорию Крыма.