"Задерживаются на отдых в России на неопределенный срок": россияне держат украинских детей из Энергодара в Краснодарском крае РФ
Некоторые родители, недавно отправившие из Энергодара и окрестных сел своих детей в Краснодарский край РФ, начали получать тревожные сообщения
Об этом сообщил у себя в telegam-канале городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.
"Оккупанты поставили их перед фактом, что дети "задерживаются на отдых в России на неопределенный срок", приказали передать теплые вещи, и "успокоили", что дети будут ходить там в школу", - говорится в сообщении.
Дмитрий Орлов отметил, что произошло именно то, вероятность чего раньше предполагалась – дети сейчас заложники террористов.
- 12 октября городской глава Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что российские военные вывезли украинских детей из оккупированного Энергодара на временно неподконтрольную территорию Крыма.
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