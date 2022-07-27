Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель головы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Депутат рассказал, что и без того непростая ситуация на оккупированных территориях сейчас изменилась к худшему.

"Росгвардия и ФСБ очень давят на людей. Любой человек в зоне риска. Если раньше отрабатывали работников СБУ, участников АТО, активистов, то сегодня задерживают и учителей, и врачей, любого несогласного. Любая деятельность – это экстремизм для Следкома РФ".

Более того, Соболевский считает, что в дальнейшем россияне усилят репрессии в регионе, чтобы получить формальную причину вывоза людей из области.

"Это свидетельствует о том, что репрессии в Херсонской области будут только усиливаться. Это делают для того, чтобы открывать уголовные производства против наших людей и чтобы они получали приговоры, а РФ имела юридическую возможность вывозить людей из области для отбывания наказания", - убежден депутат.

Соболевский убежден, что россияне не смогут восстановить уничтоженный ВСУ Антоновский мост в Херсоне и не перебросят по нему технику. А также рассказал о невероятном движении сопротивления оккупантам в Херсонской области.

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