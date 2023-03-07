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Задерживал и пытал проукраинских жителей Херсонщины: военному РФ объявили подозрение в военных преступлениях

7 мартa, 2023 вторник
15:16
Криминал

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры установлено и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему РФ (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)

Об этом сообщили во вторник, 7 марта, в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия стало известно, что с начала оккупации Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооруженных сил РФ был назначен так называемым комендантом – начальником гарнизона, дислоцировавшимся в пгт Лазурное.

В подчинение псевдокомендатуры вошли населённые пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника.

Отмечается, что он лично, а также давая указания и приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией, незаконно захватывал недвижимость.

"Подозреваемый вместе со своими сообщниками - военными РФ, задержали главу одного из поселковых советов Скадовского района. Его удерживали в подвале пансионата, систематически избивали, угрожали расправой и производили выстрелы над головой, имитируя казнь", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что от мужчины требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и местных жителях, а также склонялись к сотрудничеству.

В настоящее время устанавливаются другие солдаты РФ, причастные к этим преступлениям.

Досудебное расследование – Управление СБУ в Одесской области, оперативное сопровождение – ГВ ЗНД УСБУ в Одесской области.

  • В Черкасской области военнослужащий срочной службы через мессенджер распространял информацию о своей воинской части: суд признал его виновным, но освободил от наказания с испытательным сроком в 3 года.
  • 6 марта СБУ задержала одессита, который в 2015 году присоединился к батальону "Спарта", принадлежащему террористической организации "ДНР". В составе группировки он участвовал в боях у Донецкого аэропорта.
  • 6 марта стало известно, что СБУ нейтрализовала мощную преступную организацию, действовавшую в Киеве, Житомире и Херсоне: злоумышленники создали межрегиональную сеть подпольных игорных заведений, причастную к скрытому финансированию оккупационных органов в захваченных районах юга Украины.
  • 7 марта контрразведка Службы безопасности сорвала планы РФ по созданию условий для оккупации территории прибрежных районов Николаевской области.
  • 7 марта также стало известно, что контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в ходе следственно-оперативных действий в Днепропетровской области.
Херсонщина
война с Россией
коллаборанти
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