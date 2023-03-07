Задерживал и пытал проукраинских жителей Херсонщины: военному РФ объявили подозрение в военных преступлениях
При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры установлено и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему РФ (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)
Об этом сообщили во вторник, 7 марта, в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия стало известно, что с начала оккупации Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооруженных сил РФ был назначен так называемым комендантом – начальником гарнизона, дислоцировавшимся в пгт Лазурное.
В подчинение псевдокомендатуры вошли населённые пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника.
Отмечается, что он лично, а также давая указания и приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией, незаконно захватывал недвижимость.
"Подозреваемый вместе со своими сообщниками - военными РФ, задержали главу одного из поселковых советов Скадовского района. Его удерживали в подвале пансионата, систематически избивали, угрожали расправой и производили выстрелы над головой, имитируя казнь", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что от мужчины требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и местных жителях, а также склонялись к сотрудничеству.
В настоящее время устанавливаются другие солдаты РФ, причастные к этим преступлениям.
Досудебное расследование – Управление СБУ в Одесской области, оперативное сопровождение – ГВ ЗНД УСБУ в Одесской области.
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