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Задержанный в Италии по запросу РФ: украинского режиссера Евгения Лавренчука перевели под домашний арест

21 января, 2022 пятница
11:58
Общество

Задержанный в Италии по запросу украинский режиссер Евгений Лавренчук переведен из следственного изолятора под домашний арест

Об этом сообщила его мать в Facebook.

"Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться - он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку", - говорится в сообщении.

Это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины. Также она выражает благодарность людям за письма и акции в поддержку и активность украинской диаспоры, СМИ, всех участников группы и единомышленников.

"Но это только первый шаг в нашей борьбе за увольнение Жени. Не останавливаемся, помним о нависшей над ним страшной угрозе. Делаем все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину!", - пишет Ирина Лавренчук.

  • Напомним, что 3 января Италия удерживала украинского режиссера Лавренчука в СИЗО по запросу РФ.
  • Впоследствии его арестовали на период рассмотрения экстрадиционного запроса РФ, МИД Украины держит дело на контроле.
  • 10 января в Украине стали собирать подписи в поддержку задержанного Лавренчука.
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