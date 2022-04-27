Задержанный на блокпоста экс-нардеп-"слуга" Юрченко написал заявление на военных, депутата Киевсовета Погребисского вызывают на допрос
Депутата Киевсовета Александра Погребисского вызывают на допрос как свидетеля, поскольку задержанный из-за ссоры с военными нардеп Александр Юрченко написал на них заявление
Об этом Александр Погребиский написал в фейсбуке.
По словам депутата, 26 апреля военная прокуратура вручила ему повестку.
"Меня вызывают на допрос в качестве свидетеля, по факту возможных неправомерных действий ( я так понимаю военных, что были на блокпосте), когда задержали нардепа Юрченко. То есть Юрченко реально написал заявление на военных! Классных нардепов себе выбрали правда?" – отметил он.
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