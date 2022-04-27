Задержанный на блокпоста экс-нардеп-"слуга" Юрченко написал заявление на военных, депутата Киевсовета Погребисского вызывают на допрос

Об этом Александр Погребиский написал в фейсбуке.



По словам депутата, 26 апреля военная прокуратура вручила ему повестку.



"Меня вызывают на допрос в качестве свидетеля, по факту возможных неправомерных действий ( я так понимаю военных, что были на блокпосте), когда задержали нардепа Юрченко. То есть Юрченко реально написал заявление на военных! Классных нардепов себе выбрали правда?" – отметил он.



7 апреля Александр Юрченко, не показав удостоверения, 7 апреля Александр Юрченко, не показав удостоверения, начал ссориться с бойцом ТрО, схватился за его пулемет. Нардеп имел при себе пистолет, однако признался, что у него нет разрешения на оружие. В процессе допроса исключенный из фракции "Слуги Народа" нардеп признал, что неправильно поступил с военнослужащими. После этого Александра Юрченко задержали. Погребиский сообщил, что после инцидента Александр Юрченко написал заявление в полицию на военнослужащих, задержавших его на блокпосте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb