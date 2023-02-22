Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам Службы безопасности Украины суд назначил наказание четырем вражеским приспешникам. Они собирали и передавали в РФ разведданные о дислокации ВСУ и техническом состоянии энергетических объектов в Киеве и Донецкой области.

"Прежде всего, их интересовали места базирования подразделений украинских войск на территории столичного региона, а также на Лиманском и Авдеевском направлениях", - утвердили правоохранители.

Позже эта информация использовалась для прицельных ударов по городам Украины.

"В результате вражеских обстрелов зафиксированы факты попадания российских ракет в здания социальных объектов, в том числе школ и больниц на востоке Украины", - добавили в СБУ.

Колаборантов задержали в столице и Донецкой области, а ныне суд назначил им наказание - от 8 до 12 лет тюрьмы.

Утверждается, что один из осужденных пытался установить дислокацию и передать оккупантами координаты систем HIMARS. Другой, задержанный в деоккупированном Лимане, привел вражескую ракету на местную травматологическую больницу и школу.

"Другая злоумышленница задержана в Киеве. После начала полномасштабного вторжения она фиксировала места дислокации ВСУ в столице и посылала соответствующие локации агрессору через закрытый телеграмм-канал. Также тюремное заключение получил житель Покровска, который передавал российской спецслужбе сведения о перемещении украинской военной техники". – сообщили в Службе.

Так, осужденные признаны виновными по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).