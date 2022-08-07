Об этом сообщает "Коммерсантъ"

Отмечается, что журналистка вышла на связь с редакцией "Комсомольская Правда". В настоящее время она находится на косово-сербской границе. По словам Дарии Асламовой, ее хотели обменять на американцев или выдать в руки украинской власти.

Известно, что Дарья Асламова была задержана на пограничном переходе на севере страны. По словам главы МВД Косово Джеляля Швецла, многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналистки.

Он добавил, что Асламова также "участвовала в войне в Украине, распространяя пропаганду вторжения России в Украину".

Министр отметил, что власти Косово знали о ее деятельности, и, по его словам, Асламовой запрещен въезд во многие страны.

Швецла подчеркнул тот факт, что она пыталась попасть в Косово через неделю после вспыхнувшей в его северной части напряженности.

Швецла опубликовал на своей странице в Facebook несколько фотографий журналистки с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и еще одну с президентом Сирии Башаром Асадом.

Российское издание "Комсомольская правда" заявило, что Асламова работала над "спецрепортажем, связанным с ростом напряжения между Сербией и Косово".

На фоне конфликта с Косово в Сербии заговорили о "денацификации" Балкан , а президент Александр Вучич выступил с заявлением, в котором обвинил в эскалации Приштину и пообещал, что Сербия "победит" . На такое заявление отреагировала миссия НАТО в Косово, которая заверила, что будет вмешаться, "если стабильность региона окажется под угрозой".

1 августа в российском кремле заявили, что поддерживают Сербию в конфликте с Косово.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb