Задержанному с гранатой в здании правительства ветерану Прохничу просят арест без залога, - адвокат
Полиция и прокуратура просят суд поместить под стражу ветерана войны с Россией Владимира Прохнича, которого задержали после того, как он зашел в здание Кабмина с гранатой и угрожал ее взорвать
О ходатайстве полиции сообщил в Facebook адвокат Прохнича Тарас Беспалый, обнародовав фото документа.
"Владимиру Прохничу просят арест без залога. Санкция должна состояться 6 августа, время дополнительно сообщу", - написал Беспалый.
Ранее Прохничу сообщили о подозрении . Ему инкриминируют ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Напомним, 4 августа ветеран батальона "Айдар" Владимир Прохнич зашел в здание Кабмина с боевой гранатой и угрожал взорвать ее. После переговоров, которые провел с мужчиной его друг, Прохнича удалось уговорить сдаться добровольно. После задержания мужчина извинился за свои действия.
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