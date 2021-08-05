Задержанному с гранатой в здании правительства ветерану Прохничу просят арест без залога, - адвокат

О ходатайстве полиции сообщил в Facebook адвокат Прохнича Тарас Беспалый, обнародовав фото документа.



"Владимиру Прохничу просят арест без залога. Санкция должна состояться 6 августа, время дополнительно сообщу", - написал Беспалый.



Ранее Прохничу сообщили о подозрении . Ему инкриминируют ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).



Напомним, 4 августа ветеран батальона "Айдар" Владимир Прохнич зашел в здание Кабмина с боевой гранатой и угрожал взорвать ее. После переговоров, которые провел с мужчиной его друг, Прохнича удалось уговорить сдаться добровольно. После задержания мужчина извинился за свои действия.