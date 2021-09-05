Задержанному оккупантами заместителю председателя Меджлиса Джелялову грозит 15 лет тюрьмы, - Чубаров

Об этом Чубаров сообщил в facebook.

"После того, как шантаж и ультиматумы, которые применялись Кремлем накануне инаугурациионного саммита Крымской платформы, с треском провалились, Москва приступила к выполнению угроз по отношению к ее участникам

Показательные месть и расправу решили начать с крымских татар, поскольку они и так являются заложниками в условиях временно оккупированного РФ Крыма", - написал Чубаров.

Он подчеркнул, что массовые обыски и задержания, проведенные 3-4 сентября, российские оккупанты решили закамуфлировать под диверсию, якобы совершенную группой крымских татар при посредничестве первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

По его словам, Джелялову российскими оккупантами выдвинуто подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет

"Понятно, что инкриминирование Нариману Джелялову "террористической" статьи, вместе с расправой за его принципиальную, честную и несокрушимую позицию, которая им открыто отстаивается в течение всего периода российской оккупации Крыма, имеет также целью очередную попытку Кремля дискредитировать представительный орган коренного крымскотатарского народа - Меджлис", - убежден Чубаров.

Он добавил, что кроме Наримана Джелялова, как следует из сведений, поступающих из Крыма, подозрения по статье 281 "Диверсия" УК РФ также предъявлены двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану.

Напомним, в субботу, 4 сентября 2021 года, в жилье первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялову в селе Первомайское Симферопольского района российские силовики провели обыски.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новые репрессии российской оккупационной власти против крымских татар местью за "Крымскую платформу".

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