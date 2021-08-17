Задержание в Крыму: россияне назначили 2 месяца СИЗО троим из пятерых схваченных татар
17 августа после облавы в селах Крыма российский оккупационный режим отправил трех крымскотатарских активистов за решетку на 2 месяца, еще двоих будут "судить" завтра
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"Подконтрольные России так называемые суды выбрали трем из пяти задержанных крымских татар меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала украинский омбудсмен.
По информации Денисовой, Раиф Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополя до 12 октября, а Джеббар Бекиров - до 10 октября. Им инкриминируют "организацию деятельности" Хизб ут-Тахрир ".
Рустам Таиров будет сидеть в СИЗО до 11 октября. Его обвиняют в "участии в организации "Хизб ут-Тахрир".
"Завтра мера пресечения будет избрана Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву", - уточнила омбудсмен.
Денисова отметила, что обыски в домах крымских татар прошли без присутствия адвокатов и предъявления соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке.
Омбудсмен назвала преследование крымских татар оккупационными властями религиозно мотивированным и потребовала их немедленного освобождения.
Денисова также призвала международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы остановить циничные преследования по политическим и религиозным мотивам коренных народов Украины - крымских татар.
- Напомним, 17 августа в 4 часа утра по оккупированном Крыму началась облава ФСБ на крымскотатарских активистов.
- В результате задержали 5 мужчин
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