Задержание в Крыму: россияне назначили 2 месяца СИЗО троим из пятерых схваченных татар

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Подконтрольные России так называемые суды выбрали трем из пяти задержанных крымских татар меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала украинский омбудсмен.

По информации Денисовой, Раиф Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополя до 12 октября, а Джеббар Бекиров - до 10 октября. Им инкриминируют "организацию деятельности" Хизб ут-Тахрир ".

Рустам Таиров будет сидеть в СИЗО до 11 октября. Его обвиняют в "участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

"Завтра мера пресечения будет избрана Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву", - уточнила омбудсмен.

Денисова отметила, что обыски в домах крымских татар прошли без присутствия адвокатов и предъявления соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке.

Омбудсмен назвала преследование крымских татар оккупационными властями религиозно мотивированным и потребовала их немедленного освобождения.

Денисова также призвала международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы остановить циничные преследования по политическим и религиозным мотивам коренных народов Украины - крымских татар.