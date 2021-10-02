Задержание Саакашвили в Грузии: арестован владелец квартиры, адвокатов не допускают
По подозрению в сокрытии преступления сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался Михаил Саакашвили
Об этом 2 октября 2021 года сообщил представитель ведомства Мамука Челидзе, передает Еспресо.TV .
"В рамках расследования сотрудниками департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержан владелец квартиры", - сказал Челидзе.
Адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили заявили, что их не пускают к Саакашвили.
"Задержание бывшего президента - это неординарная, нестандартная ситуация, поэтому нас должны были пустить к нему в любое время в течение 24 часов", - приводит сегодня издание Kavkaz Uzel слова адвоката Садзаглишвили.
Саакашвили заочно осужден в Грузии на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденного за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения.
Справка
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в Грузию, и призвал своих сторонников 2 октября вместе с ним принять участие в голосовании на местных выборах, а 3 октября собраться в центре Тбилиси. Власти Грузии назвали его заявление о возвращении в страну фейком, однако в тот же день силовики отчитались о задержании Саакашвили.
Политика поместили в тюрьму в городе Рустави, где он объявил голодовку.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила его помилование.
Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба пообещал поддержку Саакашвили, который является украинским гражданином.
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