Задержание Саакашвили: МИД Украины вызвал посла Грузии
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
Об этом сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, сообщает РБК-Украина.
"В Министерство иностранных дел пригласили руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили", - сообщил Николенко.
Отметим, что Саакашвили имеет украинское гражданство и является председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
- Напомним, премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
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