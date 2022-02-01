Задержание организаторов массовых беспорядков: Монастырский назвал личность подозреваемого экс-полицейского

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV министр внутренних дел Денис Монастырский.



"Это человек по фамилии Голубан, который был сотрудником правоохранительных органов, который имеет очень непонятную историю прошлого, в частности, в 2013 году", - сказал Монастырский.



Министр отметил, что меру пресечения Голубану и его сообщнику будут выбирать 1 февраля, а также выразил мнение, что СБУ должна расследовать деятельность эксполицейского в 2013 году.



Кроме того, Монастырский предположил, что в ходе следствия станут известны имена других причастных к попытке организовать массовые беспорядки в центре Киева.



"Думаю, что мы услышим и другие имена. Пока речь идет именно об организаторах митингов, активно набиравших людей. Продолжаются следственные и оперативные действия. Так получилось, что организаторы этих акций вышли на агентов, сотрудничающих с Нацполицией. Привлечены сотрудники СБУ, которые также проводят разработку. Думаю, что вскоре мы получим информацию не только от Нацполиции, но и от СБУ по этим лицам", - сказал Монастырский.



В то же время министр отметил, что неизвестно, кто был заказчиком организации массовых беспорядков.



"Среди часов разговоров (оперативных записей – ред.) не было сказано, кто именно является заказчиком. И это один из вопросов, на которые должно ответить следствие", - сказал Монастырский.

Напомним, ранее в Нацполиции заявили о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки.

Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что организаторы беспорядков планировали привлечь до 5 тыс. человек, из которых до 1,5 тыс. – "титушки". По плану организаторов, во время беспорядков должны произойти кровавые стычки со стражами порядка.