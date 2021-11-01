Задержание оккупантами 19 крымских татар возле Симферопольского "суда": среди них 7 женщин и двое журналистов

Об этом сообщает "Крымская солидарность".



Задержанных российские полицейские увозят в 3-й участок полиции "Центральный" Управления МВД России города Севастополя.



В частности, задержан корреспондент "Крымской солидарности".



Сообщают, что люди ожидали результатов судебного слушания по делу участников "Хизб ут-Тахрир" Абхаирова, Абдулганиева и Эмирсуенова, которые получили десятки лет сроков за решеткой.



Несмотря на соблюдение мер безопасности в связи с коронавирусом, стражи порядка задержали группу крымских татар. Свобода передвижения ограничена 19 лицам, в том числе 7 женщинам. У одного из них остался малолетний ребенок, которого забрала мать задержанной.



Полицейские задержали Куламета Ибраимова, представителя "Граней.ру". Он сказал правоохранительным органам, что у него есть редакционная задача и удостоверение корреспондента, на что сотрудник полиции ответил "Проходите, проходите, вы тоже задержаны".



Абдулмеджид Сейтумеров ответил корреспонденту относительно цели посещения "Крымского гарнизонного военного суда": "Мы приходим, соблюдая коронавирусные ограничения, и выражаем свое несогласие с тем, что на крымских татар клеят клеймо терроризма. Нашим братьям из "Красногвардейской" , за инакомыслие. Мы будем и дальше выражать свое несогласие мирным путем".



25 октября полиция оккупированного Симферополя задерживала крымских татар возле "Крымского гарнизонного военного суда", где проходила апелляция по делу "Хизб ут-Тахрир" через видеосвязь с апелляционным военным судом Власихи.



29 октября возле "Крымского гарнизонного военного суда" были задержаны 29 крымских татар и 2 журналиста. Журналистов впоследствии отпустили.



Список задержанных 1 ноября:

Каралиев Сейт-Осман Владерович 2.06.1977;

Меметов Дилявер Ремзиевич 16.08.1993;

Алиев Ульвий Рустемович 16.04.1971;

Умеров Аметхан Айдерович 08.08.1986;

Сейдалиев Мустафа Айдерович 18.08.1990;

Сейтумеров Абдулмеджит 27.08.1999;

Якубов Эльдар Эскендерович 15.04.1980;

Ниметулаев Ремзы Синаверович 14.10.1985;

Мустафаев Сейдамет Энверович 18.06.1995;

Сеталиев Нариман Сейтвелиевич 18.01.1984;

Аметов Расим Руштиевич 26.01.1984;

Ибраимов Куламет Энверович 9.01.1995;

Зейнетдинова Зера Энверовна 15 ноября 1982 г.;

Бекирова Суваде Сейрановна 23.12.1989;

Сейтумерова Пакизе Алишеровна 06.08.1996;

Неметуллаева Зарема Джаппаровна 05.02. 1986;

Ибраимова Зуляра Сеттаровна 27.05.2002;

Якубова Сафие Эльдаровна 21.10.2004;

Люманова Лиля Мансуровна 16.09.1987.

Задержанные массово писали жалобы на стражей порядка, поскольку им не объяснили причины задержания, не допускали адвоката.Сейчас в отделении находятся 18 человек.