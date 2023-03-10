Задержание на ДК "Антонов". Это только начало истории
Нетесов был непосредственным ставленником бывшего начальника управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова
СБУ задержала эксдиректора "Антонова" Сергея Бычкова и заместителя начальника – начальника безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонова" Нетесова за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле. Суд арестовал их на два месяца.
Интересная фигура Нетесова. Который, как считали в "Антонове", был непосредственным ставленником бывшего начальника управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова. Это тот, который с миллионами наличных уехал из Украины перед началом вторжения. Это очень интересный факт для знатоков сбу-шных расписаний. Наумов даже приезжал лично поздравлять Нетесова с днем рождения.
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Сейчас Наумов задержан где-то в Сербии. Украина направила в Сербию запрос о его экстрадиции, в Украине он подозревается в госизмене и помощи российским войскам в захвате ЧАЭС
Сейчас Наумов задержан где-то в Сербии. Украина направила в Сербию запрос о его экстрадиции, в Украине он подозревается в госизмене и помощи российским войскам в захвате ЧАЭС...
Об авторе. Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком"
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