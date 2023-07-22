Задержание Гиркина и незадержание Пригожина станет в России одной из проблем, накопление которых может привести к взрыву, - генерал-майор СБУ Ягун
Задержание экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина и дало еще одну трещинку в отношениях между ультрапатриотами и Кремлем. Это не добавило авторитета российскому диктатору Владимиру Путину
Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.
"Гиркин имел индульгенцию, пока не было полноценного вторжения в Украину. К тому времени он владел определенными тайнами - имел информацию, как все начиналось в 2014 году. Что не было украинских добровольцев, не было народа Донбасса, а была интервенция РФ под чужим флагом. Еще один вариант - Гиркин был фигурантом очень громкого дела по МН17. Сейчас он уже никому не нужен", - сказал он.
Ягун подчеркнул, что все эти тайны вышли на поверхность и не скрываются.
"Я так понимаю, что своими высказываниями он начал персональные нападки на Путина. Я думаю, что задержание Гиркина и на этом фоне незадержание Пригожина дали еще одну трещинку в отношениях между ультрапатриотами и Кремлем. Это однозначно не придало авторитету Путину. Это все проблемы, которые постепенно начинают накапливаться в российской политике. Это в конце концов должно быть реализовано каким-то взрывом. Одной из причин мятежа, революции, военного восстания это может стать. Это явно не очень популярный ход со стороны властей РФ", - подытожил генерал-майор СБУ.
Что известно об аресте Гиркина
21 июля о якобы задержании Гиркина сообщило российское агентство РБК. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома днем. В его квартире работники следственного комитета производят обыск. В российском СМИ сообщили, что, по предварительным данным, задержание производилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК Вагнера.
Впоследствии на Telegram-канале Гиркина появилось сообщение якобы от его супруги Мирославы Регинской. По ее словам, о местонахождении мужа ей ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания женщины не было дома. От друзей ей удалось выяснить, что Гиркину предъявлены обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал задержание Гиркина "особенностями путинского режима". По его словам, Гиркин никогда не был самостоятельной фигурой. Его задержание свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.
Вечером того же дня российский суд отправил Гиркина в СИЗО. Отмечалось, что Мещанский суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. BBC сообщает , что его отправили в СИЗО до 18 сентября.
Кроме того, в Москве возле Мещанского суда, где арестовали Игоря Стрелкова, задержали бывшего сотрудника так называемого минобороны ДНР Павла Губарева.
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