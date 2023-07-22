Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

"Гиркин имел индульгенцию, пока не было полноценного вторжения в Украину. К тому времени он владел определенными тайнами - имел информацию, как все начиналось в 2014 году. Что не было украинских добровольцев, не было народа Донбасса, а была интервенция РФ под чужим флагом. Еще один вариант - Гиркин был фигурантом очень громкого дела по МН17. Сейчас он уже никому не нужен", - сказал он.

Ягун подчеркнул, что все эти тайны вышли на поверхность и не скрываются.

"Я так понимаю, что своими высказываниями он начал персональные нападки на Путина. Я думаю, что задержание Гиркина и на этом фоне незадержание Пригожина дали еще одну трещинку в отношениях между ультрапатриотами и Кремлем. Это однозначно не придало авторитету Путину. Это все проблемы, которые постепенно начинают накапливаться в российской политике. Это в конце концов должно быть реализовано каким-то взрывом. Одной из причин мятежа, революции, военного восстания это может стать. Это явно не очень популярный ход со стороны властей РФ", - подытожил генерал-майор СБУ.